Son dakika haber: Bakan Soylu: "Elazığ'daki depremde şu ana kadar olumsuz bir durum yok"

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.