Son dakika haber: Bakan Soylu: "Elazığ'daki depremde şu ana kadar olumsuz bir durum yok"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Bakan Soylu: "Elazığ'daki depremde şu ana kadar olumsuz bir durum yok"

27.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:09
Son dakika haber: Bakan Soylu:

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Merve Dizdar Burak Özçivit Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Can Bartu Halis Özkahya Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İşçi Çocuk İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bakan Soylu: "Elazığ'daki depremde şu ana kadar olumsuz bir durum yok" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 10:08:32. #1.14#
title