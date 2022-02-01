Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu: "2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak 22 ton 234 kilogram eroin, 2 ton 841 kilogram kokain ele geçirdik."
AA, Süleyman Elçin - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Soylu: "2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak 22 ton 234 kilogram eroin, 2 ton 841 kilogram kokain ele geçirdik.
ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanı Soylu: "2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak 22 ton 234 kilogram eroin, 2 ton 841 kilogram kokain ele geçirdik."
AA / Süleyman Elçin - Güncel