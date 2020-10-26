Son dakika haber | Bakan Soylu'dan İskendurun açıklaması: Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde

Son dakika haber... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaştı. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Vatanımızı parçalamak, milletimizi bölmek isteyen hainlere izin vermedik, vermeyeceğiz. İnançlı ve kararlı mücadelemiz son terörist yok edilene kadar devam edecek" denildi. Paylaşımda Hatay ve İskendurun etiketlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı