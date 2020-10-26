Son dakika haber | Bakan Soylu'dan İskendurun açıklaması: Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Bakan Soylu'dan İskendurun açıklaması: Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde

26.10.2020 23:22 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:26
Son dakika haber | Bakan Soylu'dan İskendurun açıklaması: Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde

Son dakika haber... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaştı. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Vatanımızı parçalamak, milletimizi bölmek isteyen hainlere izin vermedik, vermeyeceğiz. İnançlı ve kararlı mücadelemiz son terörist yok edilene kadar devam edecek" denildi. Paylaşımda Hatay ve İskendurun etiketlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Binnur Kaya Serdar Ortaç Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz İsmail Kartal Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Sabah Hatay Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bakan Soylu'dan İskendurun açıklaması: Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 23:26:21. #1.14#
title