Son dakika haber! Bakan Soylu, çocuklarla bir araya geldi
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Son dakika haber! Bakan Soylu, çocuklarla bir araya geldi

Son dakika haber! Bakan Soylu, çocuklarla bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

Son dakika haber: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 100 öğrenci ve 10 öğretmenle bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 100 öğrenci ve 10 öğretmenle bir araya geldi.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleşen program kapsamında salona girişinde çocuklarla sohbet etti. Soylu, "İyilik yaparsanız sizden sonraki nesiller de iyiliklerle karşılaşır. Kötülüklerle karşılaşırsanız Allah size kuvvet verir onları aşarsınız. Aynı zamanda zorluklar karşısında da yılmazsınız. Bizim sizden beklediğimiz bu. Yaptığımız mücadelenin esası da o. Günlük 17-18 saat çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA ÜLKELERİYLE REKABET YAPIN'Gençlerin çok güzel coğrafyada yaşadığını belirten Soylu, "Bu memleket bize Allah'ın bir lütfu. Gazi oldular şehit oldular. Bizim bu topraklarda hür ve özgür şekilde yaşamamıza imkan sundular. Bizim yapacağımız daha ileriye götürmek. Sizler annelerinizden, babalarınızdan şanslısınız, dedelerinizden şanslısınız. Sizin çocuklarınızın, torunlarınızın sizden daha şanslı olabilmesi için sizin dedelerininiz, annelerinizin ortaya koyduğu uğraştan daha fazla uğraş ortaya koymanız lazım. Rekabeti kendi içinizde yapmayın. Dünya ülkeleriyle rekabet yapmalısınız. Dünyada bizden ilerde olan ülkelerin yetişmiş insanlarından daha fazla geliştirmelisiniz kendinizi" diye konuştu.'TEMMUZ'DA SEFİNE TEPESİNDE FESTİVAL YAPACAĞIZ'İçişleri Bakanı Soylu, GAMER Salonu'nda bulunan ekranların tanıtımını yaptı ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yapan güvenlik personeli ile canlı bağlantılar gerçekleştirdi. Şırnak Jandarma Üs Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ile canlı bağlantı gerçekleştiren Soylu, Cudi Dağı Sefine Tepesi'nin birçok dinin mensuplarının ibadet yeri olarak kullanıldığını söyledi. Buranın Şırnaklılar tarafından yılın belirli zamanlarında festival yeri olarak kullanıldığını kaydeden Soylu, "Ancak 40 yıl önce terör başlayınca terör buna maalesef müsaade etmemiş. Kahraman bir mücadeleyle askerlerimiz oraları temizlediler. Şimdi inşallah Temmuz ayında Sefine'de vatandaşlarla öyle bir şölen gerçekleştirilecek. İnsanlar buralara gidecekler. Burada doğa güzellikleri var" diye konuştu.

Bakan Soylu, daha sonra çocuklarla fotoğraf çektirdi.


Son dakika haber! Bakan Soylu, çocuklarla bir araya geldi
Son dakika haber! Bakan Soylu, çocuklarla bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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