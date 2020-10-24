Son dakika haber! Bakan Soylu: "Bizim elimizde depremi 5 dakikadan önceden haber veren bir teknoloji olsa bile, biz yine bu tedbirleri almak ve binalarımızı...
24.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:31
Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Bizim elimizde depremi 5 dakikadan önceden haber veren bir teknoloji olsa bile, biz yine bu tedbirleri almak ve binalarımızı güçlendirmek zorundayız" İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Konferansı'na katıldı.
Bakan Soylu: "Bizim elimizde depremi 5 dakikadan önceden haber veren bir teknoloji olsa bile, biz yine bu tedbirleri almak ve binalarımızı güçlendirmek zorundayız"
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Konferansı'na katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı