Bakan Soylu, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti - Haberler
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Bakan Soylu, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti

AA - Haberler | Güncel
Bakan Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla Bakanlıkça başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında çekilen videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla Bakanlıkça başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında çekilen videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu, "BiHareketineBakarHayat" etiketiyle paylaştığı ve direksiyon başında göründüğü videoda, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası için direksiyon başına geçti

Bakan Soylu, Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası için direksiyon başına geçti

Bakan Soylu, Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası için direksiyon başına geçti

AA - Son Dakika Haberleri
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