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Son dakika haber | Bakan Soylu: Ana muhalefet partisi genel başkanı, mekan basmaya gitmez

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber | Bakan Soylu: Ana muhalefet partisi genel başkanı, mekan basmaya gitmez

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Pkk, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) içeri alınmamasının ardından açıklamada bulundu. Soylu, paylaşımında "Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir" dedi.


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