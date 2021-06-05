Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

ŞEHİT NECATİ YATKAK'IN EVİNİ ZİYARET ETTİAfyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yaptığı konuşma sonrasında programına devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın ailesini ziyaret etti.

ŞEHİT NECATİ YATKAK'IN EVİNİ ZİYARET ETTİ

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yaptığı konuşma sonrasında programına devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın ailesini ziyaret etti. Şehidin Sinanpaşa'ya bağlı Bulca köyünde oturan ailesini ziyaret eden Bakan Soylu, baba Hayreddin Yatkak'a taziye dileklerini iletti. Bu sırada AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Mevlid-i Şerif okudu. Şehidin annesi Ummuhan Yatkak'a da başsağlığı dileyen Bakan Soylu, acılı ailenin yanlarında olduğunu ifade etti.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINI GEZDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra Afyonkarahisar'da yapımı yeni tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü binasını da gezdi. Bakan Soylu, burada tek tek müdürlükleri ve birimleri ziyaret etti. Son zamanlarda yapılan çalışmalarından dolayı özellikle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere tüm şubelere teşekkür eden Bakan Soylu, birimlerdeki memurlarla tek tek sohbet etti.


Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

TBMM Başkanı Şentop, 'Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasını Bakan Soylu'ya yazılı olarak sordu: Vekiller zan altında kalmamalı
TBMM Başkanı Şentop, "Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasını Bakan Soylu'ya yazılı olarak sordu: Vekiller zan altında kalmamalı
Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi muhalefetin gündeminden düşmüyor! CHP'li vekil köprüye pankart astı
Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi muhalefetin gündeminden düşmüyor! CHP'li vekil köprüye pankart astı
Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor
Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Burak Özçivit Demet Özdemir
Spor Gervinho Ozan Tufan Sergen Yalçın Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 20:24:43. #1.16#

title