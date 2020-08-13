Son dakika haber: Bakan Soylu: "AK Parti, darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketidir" Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AK Parti, darbelerin tarihe havale ettiği değil, darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AK Parti, darbelerin tarihe havale ettiği değil, darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti, 19 yıldır siyasi hayatın haysiyetini kurtararak, Millet iradesini ve Türkiye'yi, özgüvenle, tam bağımsızlık yolculuğuna çıkardı. AK Parti, korkmadı. Demokrasi ve millet iradesini ve tam bağımsızlığı, vesayet odaklarına ve güç merkezlerine havale etmedi. Siyasi hayat; devlet hizmetinin ve millet iktidarının meşruiyetidir. AK Parti 19 yıldır, siyasi hayatı her fırsatta pespaye etmeye çalışanlara 'Sözün, hakkın, iradenin' millette olduğu hükmünü kabul ettirdi. AK Parti, darbelerin tarihe havale ettiği değil, darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketidir. AK Parti, sadece geleceğe umut resmetmiyor, aynı zamanda ülkemizi ve milletimizi; geçmişimiz, tarihimiz ve medeniyet mirasımızla buluşturuyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA