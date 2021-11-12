Son dakika haber | Bakan Soylu: 80 ilimizin risk azaltma planı tamamlandı

AB Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen AB-Modex Saha Tatbikatı, Türkiye'de ilk kez Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan'dan 378, Türkiye'den ise 1337 kişi olmak üzere toplam 1715 kişilik personel ile yapılan tatbikatı; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AFAD Başkanı Yunus Sezer de izledi. Tatbikatta senaryo gereği 7.4 büyüklüğündeki depreme müdahale eden ekipler, arama- kurtarma çalışmaları yaparak, yaralılara müdahale etti.

Bakan Soylu, bir gazetecinin "Danıştay'ın emniyet genelgesinin yürütmesini durdurma kararı hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine müracaat yapıldığını ve Danıştay'ın, bunun üzerine inceleme gerçekleştirdiğini belirtti. "Yaptığı incelemede esasen bizim amacımızı bizim hedefimizi ortaya koyan bir durdurma gerçekleştirmedi" diyen Bakan Soylu, "Orada belki de bir hassasiyete dikkat çekti ki ve oradaki hassasiyet zaten bizim hassasiyetimiz yani Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet. Belki yazımda anayasada bütüncüllüğü olduğu için çok altı çizilmeyen, basınla ilişkiler yani basın özgürlüğü konusundaki bu hassasiyeti dikkat çekilmesi konusunda bir irade ortaya koydu. Biz o anayasada var diye böyle bir değerlendirme yapmamış arkadaşlar. Burada Danıştay'ın hassasiyeti doğru bir hassasiyettir. Arkadaşlarımız da Danıştay'ımızın bu ortaya koyduğu hassasiyet konusundaki çalışmaları da Danıştay'ımızla yürütmektedir ama orada esas meselenin ana amacını taşıyan noktada bir eksiklik söz konusu değil. O hassasiyet değerlendirilecek ve aynı şekilde Danıştay'ın da arzu ettiği şekilde bir düzenlemeyle devam edilecek, diye düşünüyorum" dedi.