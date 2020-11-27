Son dakika haber: Bakan Soylu: "52 bin 730 ihbarda, birçok kadımızın şiddetten kurtulmasını sağladık.

Son dakika politika haberine göre Bakan Soylu: "52 bin 730 ihbarda, birçok kadımızın şiddetten kurtulmasını sağladık.

Bakan Soylu: "52 bin 730 ihbarda, birçok kadımızın şiddetten kurtulmasını sağladık. Hedefimiz net ve açıktır. Hedefimiz sıfırdır. KADES denen bir uygulamadan bahsediyorum, işlevselliği var. Şehirlerde 4 dakikada 5 dakikada müdahale ediliyor"

-"Aile toplumun temeli, kadın da ailenin temelidir. 21. Yüzyılda aile vicdanın son kalesidir. Aileyi merkez alan toplum yapımız vardır. Bugün çok çeşitli yöntemlerle aile yapımız hedef alınıyor. Benzer şekilde terör örgütü PKK da kadını hedef alıyor"

-"Aile içi şiddet ve kadına şiddet için toplam 234 bin kolluk personelinin eğitimi için birçok adım atıldı. Çocuklarımızın ne kadar olduğunu tekrar anlatmaya gerek yok. Vahşi kapitalizmin hedefi biliniz ki çocuklarımızdır. Kadını, çocuğu, aileyi planlı saldırılara karşı medeniyetimizi korumak bizim asli görevimizdir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile içi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı'nda açıklama yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı