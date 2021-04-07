Son dakika haber: Bakan Soylu: "4 terörist etkisiz hale getirildi"
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Son dakika haber: Bakan Soylu: "4 terörist etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Bakan Soylu: '4 terörist etkisiz hale getirildi'

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Komandoları ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin
Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Komandoları ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu paylaşımda, "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristin üzerinden bir M 16 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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