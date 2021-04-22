2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen İşbirliği Protokolü İmza Töreni - Nihat Özdemir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TFF Başkan Nihat Özdemir'in konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Spor Federasyonları ile 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
TFF Başkan Nihat Özdemir'in konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Spor Federasyonları ile 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. (8)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci