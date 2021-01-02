Son dakika haber: Bakan Soylu: 2020 yılında trafikte ölümler, son 10 yılın en düşüğünde
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Son dakika haber: Bakan Soylu: 2020 yılında trafikte ölümler, son 10 yılın en düşüğünde

02.01.2021 13:10 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:14
Son dakika haber: Bakan Soylu: 2020 yılında trafikte ölümler, son 10 yılın en düşüğünde

Son dakika haber... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılında trafikte ölümlerin 4 bin 890 ile son 10 yılın en düşüğü olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılında trafikte ölümlerin 4 bin 890 ile son 10 yılın en düşüğü olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trafikte ölümler; tedbir, denetim, eğitim, iyileşen yollar, teknolojik ve acil sağlık müdahale kapasitesiyle, milletimizin dikkatiyle son 10 yılda yüzbinde 13.4'ten 5.9'a düştü. 2020 yılı ölümü, son 10 yılın en düşüğünde; 4 bin 890. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; her yıl daha iyiye" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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