Son dakika haber... Bakan Soylu: "10 milyon 544 bin 980 kişiye e-başvuru üzerinden çalışma izni belgesi verildi"

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri konulu basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri konulu basın toplantısı düzenledi.

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"(Çalışma İzni Belgesi) 10 milyon 544 bin 980 kişiye e-başvuru üzerinden, e-devlet üzerinden çalışma izni belgesi verildi"

"(Seyahat İzin Belgesi) 2 milyon 33 bin 736 seyahat belgesi başvurusu oldu. Biz bunun 945 bin 834'üne izin verdik. 982 bin 369'una da bizim kriterlerimize, e-başvuruya koyduğumuz kriterlere uygun olmadığı için izin verilmedi. 105 bin 533'de şu anda izin verilme aşamasında"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz