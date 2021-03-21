Son Dakika | Bakan Soylu: 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları dünyada 13, Türkiye'de 3,8 kişi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Bakan Soylu: 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları dünyada 13, Türkiye'de 3,8 kişi

21.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:23
Son Dakika | Bakan Soylu: 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları dünyada 13, Türkiye'de 3,8 kişi

Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 1 milyon kişi başına kadın cinayeti oranlarının; dünyada 13, Avrupa'da 7, Türkiye'de ise 3,8 kişi olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 1 milyon kişi başına kadın cinayeti oranlarının; dünyada 13,  Avrupa'da 7,  Türkiye'de ise 3,8 kişi olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz. 1 milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; dünya 13 kişi, Avrupa 7 kişi, Türkiye 3,8 kişi. Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak" dedi.

Bakan Soylu'nun paylaşımında ayrıca 24 Mart 2018 tarihinde hizmete giren Kadın Destek Uygulaması (KADES) verilerine yer verildi. Buna göre; bugüne kadar mobil uygulamayı 1 milyon 661 bin 198 kişi indirdi ve 98 bin 639 kişi ihbarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ali Sunal Müge Anlı Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bakan Soylu: 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları dünyada 13, Türkiye'de 3,8 kişi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 12:25:19. #1.15#
title