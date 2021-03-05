Bakan Selçuk, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı
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Bakan Selçuk, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı

05.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:41

Bakan Selçuk, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, gerçekleştirdiği ziyaretler ve açılış törenleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı.

Bakan Selçuk, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı

SAKARYA - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, gerçekleştirdiği ziyaretler ve açılış törenleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, yapımı tamamlanan 16 eğitim tesisinin toplu açılışına ve Türkiye'de ilk olan Öğretmen Destek Evi açılışına katıldıktan sonra bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında Sakarya Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Bakan Selçuk, okulda bulunan müzeyi gezdi. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve belediye personelleri ile belediye binası önünde fotoğraf çekilen Bakan Selçuk daha sonrasında, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında Şehit Erol Olçak Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle buluştu. Burada gerçekleşen buluşma sonrasında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Sakarya'dan ayrıldı.

Bakan Selçuk, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı
Bakan Selçuk, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı
Bakan Selçuk, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı
Bakan Selçuk, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı
Bakan Selçuk, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı
Bakan Selçuk, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı
Bakan Selçuk, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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