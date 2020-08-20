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Son dakika haber: Bakan Selçuk: "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon...

Son dakika gelişmesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında 2 yılda yaklaşık 66 milyon lira destek sağlayacağız" dedi.

Son dakika haber: Bakan Selçuk:
20.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:22

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında 2 yılda yaklaşık 66 milyon lira destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin (MİSGEP) açılış programında yaptığı konuşmada çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma koşulu sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti. Oluşturdukları yeni istihdam alanlarıyla ekonomide sağladıkları büyümeyi ve sosyal refahı kalıcı hale getirmenin mücadelesini verdiklerini vurgulayan Selçuk, insanların huzuru ve güvenliği için izledikleri politikalarla her kesime yönelik önemli iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. İş kazaları ve meslek hastalıklarının küresel bir sorun olduğuna dikkati çeken Selçuk, iş kazaları nedeniyle her yıl dünyada yaklaşık 2,7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, 374 milyon kişinin ise yaralanıp hastalandığını aktardı. Mesleki çeşitliliğin artmasının güvenlik risklerini de aynı oranda artmasına sebep olduğunu ifade eden Selçuk, "Bizim de hedefimiz küresel bir sorun olan iş kazalarını ülkemizde en asgari düzeye indirebilmek. Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği, sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatına kavuşabilmek" dedi.

Madencilik sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki çalışmaların geçmişe uzandığını belirten Selçuk, 1936 yılında yayımlanan İş Kanunu ve kanunda sonradan yapılan düzenlemelerle "iş sağlığı ve güvenliği"nin kapsamının genişlediğini, bu konunun çalışma hayatının temel başlıklarından biri haline geldiğini kaydetti. Çalışma hayatında önem verdikleri bir diğer konunun da "sosyal diyaloğu ve uzlaşmayı" ön planda tutmak olduğunu belirten Selçuk, Bakanlığın her alanda ortak aklı temel alan bir çalışma prensibi benimsediklerini anlattı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamasının tamamen ertelenmesine ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Selçuk, ötelemenin kamu kurumları ile az tehlikeli sınıfında yer alan 50'den az çalışanı olan iş yerleri için geçerli olduğunu belirtti.

"İş sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlılığın artması gerekiyor"

Türkiye'deki iş kazalarını da azaltmak için büyük bir çaba gösterdiklerini aktaran Selçuk, iş sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlılığın artması için tüm aktörlerin beraberlik ruhu içinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Bakan Selçuk, 18 yılda iş yeri sayısının yüzde 158, çalışan sayısının ise yüzde 188 arttığını belirterek, "İş yeri ve çalışan sayımız artarken iş kazalarımız azalmakta. Maden sektöründe, iş yeri sayımız yüzde 110, çalışan sayımız ise yüzde 63 arttı. Yine maden sektöründe önemli iş kazalarının oranı yüzde 50 oranında azaldı" dedi.

MİSGEP projesiyle çalışmalarının daha etkin ve kalıcı hale gelmesini hedeflediklerini vurgulayan Selçuk, MİSGEP'in finansal destek ve rehberlik programı, hibe ve teknik yardım olmak üzere 3 farklı kategoriden oluştuğunu açıkladı. Projenin uygulama aşamasına geçtiğini aktaran Selçuk, "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon lira destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Selçuk, desteklerin ödemenin gerçekleşeceği günkü kura göre euro karşılığı Türk Lirası olarak yapılacağının bilgisini paylaştı. Projeye kömür veya metal maden cevheri üreten yeraltı maden işletmelerinin ana işveren ya da alt işverenlerinin, 50-250 çalışanı olan yeraltı kömür maden işletmelerinin, 20-250 çalışanı olan yer altı metal maden işletmelerinin, kurulu bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim standardı olmayan iş yerleri ile kalan ekonomik ömrü en az 5 yıl olan maden işletmelerinin başvurabileceğini aktaran Bakan Selçuk, destekten yararlanacak iş yerlerinin anılan koşulların tümünü sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Bugün başlayan başvurular 25 Ekim'de sona erecek

Bakan Selçuk, destekten yararlanmak isteyen iş yerlerinin başvurularını 20 Ağustos itibarıyla "www.misgep.org/dogrudanhibe" adresi üzerinden başvuru yapması gerektiğini belirterek, başvuruların 25 Ekim'e kadar yapılabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Belirlenen kriterleri sağlayan 70 iş yerinden, 15'ine İSG Yönetimi Sistemi Entegrasyonu için yaklaşık 35 bin lira verilecek. Proje kapsamında işletmelere 24 ay boyunca proje ekibi eşliğinde yapılacak saha ziyaretleri ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik rehberlik desteği sağlanacak, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni ve önleyici yaklaşımlar geliştirilecek. Ayrıca proje ekibince iş yerinin risk değerlendirmesi, sağlık ve güvenlik dokümanı, havalandırma ve yeraltı çalışma planları, yönergeler, ramak kala analizleri gibi dokümanlarının hazırlanması veya güncellenmesi için rehberlik desteği verilecek. Görevli işletmelerde ilgili taraara yönelik eğitimler ve bilgilendirmeler yapacak. Seçilen iş yerlerindeki toplam 10 bin çalışana sağlık gözetimi yapılacak ve toplam 10 bin çalışana drama yoluyla çalışan eğitimi verilecek. Bin 800 mühendis ve iş güvenliği uzmanına risk değerlendirmesi ve yeni metotlara ilişkin eğitimler sunulacak." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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