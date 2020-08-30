Son dakika haber | Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladı
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Son dakika haber | Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladı

Son dakika gündem haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum" dedi.

Son dakika haber | Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladı
30.08.2020 01:48 | Son Güncelleme: 30.08.2020 01:48

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi?', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak?', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir?', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz?', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı?' sorularını yanıtladı.

İlk videoda, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi?' sorusuna cevap veren Bakan Selçuk, bu konuda çok yayın yaptıklarını belirterek, "Diyebilirim ki uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. Bu benim, Bakanlığımızın ya da ülkenin tercihi değil. Dünyaca sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, daha iyi sonuçlar almak için bulduğumuz çözümleri hep birlikte denemeli, sahiplenmeliyiz. EBA internet sitesinin sağ alt tarafında yer alan EBA Asistan uzaktan eğitime dair tüm sorularınızı cevaplamak için hazır." ifadelerini kullandı.Bakan Selçuk bir başka soruya ise canlı sınıfların uzaktan eğitimin önemli bir parçası olduğunu belirterek, canlı sınıflarda yoklama da alındığını söyledi. 31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde yapılacak uzaktan eğitim sürecinde tüm öğretmenlerin canlı ders uygulamaları gerçekleştirebileceğini vurgulayan Selçuk, canlı sınıfların uzaktan eğitimdeki verimi artırdığını belirtti. Bakan Selçuk, 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz?' başlıklı videoda da okul aile iş birliğinin önemine işaret ederek, ailelere önerilerde bulundu. 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı?' sorusuna cevap veren Bakan Selçuk, mart ayından itibaren dijital aracı olmayan ailelere cihaz ulaştırıldığını anlatarak, yeni tedbirlerle ilgili hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

'Okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak?' sorusunun yer aldığı videoda ise Selçuk, Türk Standardları Enstitüsü ile bu konuda çalışma yaptıklarını aktardı.

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Kaynak: DHA

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