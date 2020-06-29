Son dakika haber! Bakan Selçuk, TRT EBA TV'de 'Yaz Okulu' açılışında konuştu
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Son dakika haber! Bakan Selçuk, TRT EBA TV'de 'Yaz Okulu' açılışında konuştu

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Selçuk, TRT EBA TV'de 'Yaz Okulu' açılışında konuştuMİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, TRT EBA TV kanallarında 28 Ağustos'a kadar yayımlanacak 'Yaz Okulu' programları başladı.

Son dakika haber! Bakan Selçuk, TRT EBA TV'de 'Yaz Okulu' açılışında konuştu
29.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:22

Bakan Selçuk, TRT EBA TV'de 'Yaz Okulu' açılışında konuştu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, TRT EBA TV kanallarında 28 Ağustos'a kadar yayımlanacak 'Yaz Okulu' programları başladı. TRT EBA TV'nin üç kanalından öğrencilere seslenen Bakan Ziya Selçuk, "Sizler öğrenmeye devam edin diye, varsa eksikleriniz tamamlayın diye, yazın da derslerimiz yayında olacak. Ama bu dersler, yaz tadında çok farklı ve eğlenceli içeriklerle hazırlandı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime, yaz aylarında TRT EBA TV kanallarında yayımlanacak 'Yaz Okulu' programları ile devam ediyor. Bakan Ziya Selçuk programın başlaması nedeniyle, TRT EBA TV'nin üç kanalından öğrencilere seslendi. Selçuk, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik konuşmasında, öğrencilerin, okullarından, arkadaşlarından, öğretmenlerinden uzun süredir ayrı olduğunu belirtti. Bakanlığın üç televizyon kanalı kurduğunu, öğrencilerin de dersleri TRT EBA TV kanalından takip ettiğini söyleyen Bakan Selçuk, öğrencilerin canlı ders uygulamasıyla öğretmenleriyle, bilgisayar ve telefon üzerinden iletişim kurarak derslerine devam ettiğini bildirdi.

'DERSLER EĞLENCE İÇERİKLİ'Bakan Selçuk, öğrencilere bu süreçte kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, EBA TV kanallarının devam etmesi için kendisine binlerce talebin geldiğini söyledi. Mektupları okuduğunu kaydeden Selçuk, "Hazırlandık, araştırdık, planladık ve sizler için güzel bir yaz okulu programı yaptık. Yaz okulu programının en keyifli bölümlerinden biri Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA). Bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor ve yaşam becerileri alanında farklı birçok etkinlik ve deney yapılacak. Bu programları takip etmenizi istiyorum. Sizlerin çok yönlü ve öğrenmeye açık insanlar olarak yetişmesi için bu alanlarda bilgi ve becerilerinizi arttırmanız önemli. Kültür ve sanat kuşaklarımızda hem ülkemizin hem de dünyanın kültür varlıkları ve sanat eserleri hakkında dolu dolu içeriklerimiz var. 'Bir sanat eseri nasıl yorumlanır, nasıl eleştirilir' birlikte öğreneceğiz. Bu arada ben karikatür atölyesini özellikle takip etmeyi düşünüyorum. Siz de sakın kaçırmayın. Spor kuşağında ise, geleneksel ve çağdaş spor dallarına ve bu spor dallarının kurallarına yer verildi. Spora ilgi duyan herkesin bu kuşağı izlemesini öneriyorum" diye konuştu.'PROGRAMI YAKINDAN TAKİP EDİN'Bakan Selçuk, daha sonra TRT EBA TV Lise üzerinden, lise öğrencilerine seslendi. Buradaki konuşmasında, en riskli dönemin geride kalsa da virüsün halen yayılmaya devam ettiğinin akıllardan çıkarılmaması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar bilinçli davrandığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Yaz dönemine girilmesinden ve sokağa çıkma sınırlamasının kaldırılmış olmasından dolayı lütfen rehavete kapılmayalım. Yaz tatiline girildi. Pek çok genç yaz için program yapmaya çalışıyor. Vaktini hem keyifli hem de nitelikli geçirebilecek yaz etkinlikleri arayışındalar. Sizin bu arayışınıza katkı sunmak ve sizden gelen 'TRT EBA TV yayınlarının devam etmesi' taleplerine de cevap verebilmek için TRT EBA TV Lise kanalında sizin ilgi ve yetenekleriniz dikkate alınarak bir yaz okulu programı tasarladık. Sizler öğrenmeye devam edin diye, varsa eksikleriniz tamamlayın diye, yazın da derslerimiz yayında olacak. Ama bu dersler, yaz tadında çok farklı ve eğlenceli içeriklerle hazırlandı. Eksiklerinizi tamamlamak ve yeni sınıfınıza hazırlanmak için derslerinizi yakından takip etmeniz çok önemli."

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Kaynak: DHA

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