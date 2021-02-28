Son dakika haber: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitime geçişin 2 Mart'a ertelenmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için vatandaşlardan özür diledi.

Selçuk, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta, illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen