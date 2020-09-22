Son dakika haber | Bakan Selçuk'tan velilere teşekkür
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Son dakika haber | Bakan Selçuk'tan velilere teşekkür

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarını okula getirip, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesine girmeyen velilere teşekkür etti.

Son dakika haber | Bakan Selçuk'tan velilere teşekkür
22.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:09

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarını okula getirip, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesine girmeyen velilere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarını okula getirip, bahçeye girmeyerek el sallayan çiftin fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk, açıklamasında ise, "Okulun ilk günü, aile hatıralarının en güzellerindendir. Ne anne unutur, ne baba, ne çocuk. Dün yavrularımızı okula güvenle teslim edip okul bahçesine girmeme hassasiyeti gösteren, diğer çocukları da düşünen velilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm yılı birlik içinde geçirmek dileğiyle" ifadesini kullandı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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