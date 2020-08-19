Son dakika haber... Bakan Selçuk: SMA hastalarının ilaçlarını temin etmeye devam edeceğiz Son dakika gündem haberi: AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalarının, Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) tabi ilaçlarını temin etmeye devam edeceklerini açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalarının, Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) tabi ilaçlarını temin etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan hesabından, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur" açıklamasını paylaşarak, "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA