Son dakika haber... Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor (2)
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Son dakika haber... Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor (2)

Son dakika haber... Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İLKOKULU ZİYARET ETTİMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tasarım Beceri Atölyesi Merkezi'nin açılışının ardından Tacettin Aslan Camisi'nde Cuma namazını kıldı.

İLKOKULU ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tasarım Beceri Atölyesi Merkezi'nin açılışının ardından Tacettin Aslan Camisi'nde Cuma namazını kıldı. Ardından merkeze bağlı Erenköy'deki Erenköy ilkokulunu ziyaret eden Selçuk burada okul yönetiminden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ziya Selçuk daha sonra İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Ziya öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' etkinliğine katıldı. Etkinlik basına kapalı gerçekleşti.


Son dakika haber... Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor (2)
Son dakika haber... Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor (2)
Son dakika haber... Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor (2)
Son dakika haber... Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor (2)
Son dakika haber... Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor (2)
Son dakika haber... Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor (2)
Son dakika haber... Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez

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