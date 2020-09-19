Son dakika haber... Bakan Selçuk: "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan...
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Son dakika haber... Bakan Selçuk: "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan...

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Selçuk: "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı.

Son dakika haber... Bakan Selçuk:
19.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:50

Bakan Selçuk: "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Selma Kasap
Selma Kasap
AA Editörü
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