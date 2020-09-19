Son dakika haber... Bakan Selçuk: "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan... Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Selçuk: "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı.

Bakan Selçuk: "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı." Kaynak: AA