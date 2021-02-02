Son dakika haber: Bakan Selçuk: "Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak."

Son dakika gündem haberi: Bakan Selçuk: "Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.