Son dakika haber: Bakan Selçuk: "Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak."
02.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:23
Son dakika gündem haberi: Bakan Selçuk: "Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.
Bakan Selçuk: "Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap