Son dakika haber | Bakan Selçuk: Ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz
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Son dakika haber | Bakan Selçuk: Ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz

22.01.2021 10:10 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:14
Son dakika haber | Bakan Selçuk: Ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz

Son dakika haber: AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 Ocak ayına ilişkin zam farklarının bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,  2021 Ocak ayına ilişkin zam farklarının bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. 

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların ise aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığını ifade etti.Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1'inci grupta kasım, aralık, ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, 2'nci grupta aralık, ocak, şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, 3'üncü grupta ocak, şubat, mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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