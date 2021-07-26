Son dakika haber! Bakan Selçuk, Mersin'de

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'in Tarsus ilçesinde oryantiring eğitimi gören öğrencilerle bir araya gelip, ok attı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'in Tarsus ilçesinde oryantiring eğitimi gören öğrencilerle bir araya gelip, ok attı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarsus'ta Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından karşılandı. Bakan Selçuk, öğrencilerle oryantiring eğitimine katıldı. Burada ata sporu olan okçuluk üzerine öğreticilerden ders alan Bakan Selçuk, daha sonra ok atışı yaptı.Selçuk, etkinliğe katılanlar birlikte kahvaltı yapıp ardından Mersin'e geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan