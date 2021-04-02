Son dakika haber: Bakan Selçuk: "Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz"

Gelen son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi. Bakan Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı