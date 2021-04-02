Son dakika haber: Bakan Selçuk: "Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz"
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Son dakika haber: Bakan Selçuk: "Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Bakan Selçuk: 'Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz'

Gelen son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak
Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi. Bakan Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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