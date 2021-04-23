Son dakika haber | Bakan Selçuk, Mardin'de çocuklarla 23 Nisan'ı bisiklet sürüp uçurtma uçurarak kutladı

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen bisiklet ve uçurtma şenliğine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen bisiklet ve uçurtma şenliğine katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, "23 Nisan Mutlu Olsun" denilerek başlatılan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mardin'deki programının büyük kısmını çocuklara ayırdı.

Selçuk, 23 Nisan'ı bu yıl "Çocuklar Mutlu Olsun" diyerek kutladıklarını belirterek, mutluluğun bu dönemde çok daha fazla öne çıktığını vurguladı.

Son bir yılda uzun bir zamanı evlerde geçiren çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri için fiziksel etkinliklerin önemine işaret eden Selçuk, "Çocuklarımızın mutluluğu ve sağlığı bizim için son derece önemli. Bugün Mardin'de Cevat Altun Ortaokulu öğrencileriyle bisiklet şenliğindeyiz. Bisikletle fiziksel hareketliliğin önemine dikkat çekmek istedik. Böyle güneşli ve güzel bir günde evlatlarımla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ve öğrenciler, Türk bayrağı motifli balonlarla süslü bisikletleriyle Mardin'de kısa bir tur yaptı.

Tura katılanlara günün hatırası olarak bisiklet hediye eden Selçuk, daha sonra Mardin Artuklu Üniversitesi Stadyumu'nda çocuklarla hazırladıkları rengarenk uçurtmaları uçurdu.

Güzel ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini dile getiren öğrenciler, açık havada yapılan kutlamalardan memnun kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin