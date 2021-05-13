Son dakika haber! Bakan Selçuk: "Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin"
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Son dakika haber! Bakan Selçuk: "Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin"

Son dakika haber! Bakan Selçuk: 'Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlere seslendiği bayram mesajında, "Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlere seslendiği bayram mesajında, "Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin. Günlerinizi iyi cümleler, iyi fikirler, iyi hayallerle besleyerek geçirin" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler, iyi bayramlar! Sınavla ilgili kaygınızı kısmen giderdik diye düşünüyorum. Şimdi, küçük bir ricam olabilir mi? Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin. Günlerinizi iyi cümleler, iyi fikirler, iyi hayallerle besleyerek geçirin. Farkınızı iyi şeylerle gösterin" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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