Son dakika haber: Bakan Selçuk: "Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdik."
30.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:39
Gelen son dakika haberine göre Bakan Selçuk: "Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdik.
Bakan Selçuk: "Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal