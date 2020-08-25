Son dakika haber: Bakan Selçuk: Kozan'a 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz Son dakika habere göre AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon lira kaynak aktaracaklarını açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon lira kaynak aktaracaklarını açıkladı. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kozan'da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Geçmiş olsun Adana" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA