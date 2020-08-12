Son dakika haber | Bakan Selçuk: "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim...
Son dakika habere göre Bakan Selçuk: "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.
12.08.2020 20:39 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:14
Bakan Selçuk: "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek."
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Kaynak: AA