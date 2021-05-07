Son dakika haber... Bakan Selçuk: Çocuklarınızın şifrelerini bilin
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Son dakika haber... Bakan Selçuk: Çocuklarınızın şifrelerini bilin

Son dakika haber... Bakan Selçuk: Çocuklarınızın şifrelerini bilin
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların sosyal medya kullanımı hakkında velilere uyarıda bulunarak, "Ne olur çocuklarımızı dijital ortamlarda yalnız ve savunmasız bırakmayalım. Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarının, cep telefonu ve tabletlerinin şifrelerini bilin" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların sosyal medya kullanımı hakkında velilere uyarıda bulunarak, "Ne olur çocuklarımızı dijital ortamlarda yalnız ve savunmasız bırakmayalım. Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarının, cep telefonu ve tabletlerinin şifrelerini bilin" dedi.

Bakan Selçuk, '7 Mayıs Dünya Şifre Günü' nedeniyle Telegram kanalından yazılı açıklama yaptı. Selçuk, Dünya Şifre Günü farkındalığına bazı önemli hatırlatmalarla katılmak istediğini belirterek, "Her ne kadar karşı çıksam da evde geçen günlerimizde çocuklarımızla sohbetimizde bile neredeyse anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanır hale geldik, iyice dijitalleştik. Kimimiz cep telefonlarımızı adeta çocuklarımızla ortak kullanır oldu. Dinlenip soluklanabilmek için onları saatlerce telefonla baş başa bırakanlarımız olduğunu biliyorum. Sizlerden ricam, ne olur dijital ortamlarda çocuklarımızı yalnız ve savunmasız bırakmayalım" dedi.

'ÇOCUKLARINIZIN ŞİFRELERİNİ BİLİN'

Paylaşımında bazı uyarılar içeren bir görsel de paylaşan Selçuk, çocukların Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-Okul gibi kullandığı uygulamaların şifrelerinin çok kısa olmamasına; şifrelerinin doğum tarihleri, ardışık rakam ve harflerden oluşmamasına özen gösterilmesini isteyerek, şunları kaydetti: "Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarının, cep telefonu ve tabletlerinin şifrelerini bilin. Çocuklarınıza şifrelerini ebeveynleri dışında kimseyle paylaşmamaları gerektiğini öğretin. Şifrelerinizi art niyetli kişilerin ulaşabileceği mecralara kaydetmeyin. Çocuklarınıza başkalarının cihazlarını kullanırken arama motorlarının ya da uygulamaların 'şifremi hatırla' sorusuna 'hayır' yanıtını vermeleri gerektiğini hatırlatın. Çocuklarınızın sizin bilgilerinizle alışveriş yapabileceği uygulamaları kullanmasını 'çocuk kilidi' özelliğini aktif hale getirme, mevzubahis hesaplarınızdan çıkış yapma gibi önlemlerle engelleyin."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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