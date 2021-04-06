Bakan Selçuk: Çocuk işçiliği yüzde 4,4'e geriledi

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçmiş dönemlere göre çocuk işçiliği ile daha etkin mücadele edildiğini belirterek, "1994 yılında yüzde 15,2 olan ekonomik faaliyette çalıştırılan çocuk oranını, hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde yüzde 4,4'e kadar indirdik" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçmiş dönemlere göre çocuk işçiliği ile daha etkin mücadele edildiğini belirterek, "1994 yılında yüzde 15,2 olan ekonomik faaliyette çalıştırılan çocuk oranını, hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde yüzde 4,4'e kadar indirdik" dedi.

Bakan Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2021 yılını 'Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Yılı' olarak ilan etmesiyle ilgili, Türkiye'de yapılan çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı. Çocuk işçiliği ile mücadelede 2023 yılı hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve uygulanan 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı'nı kararlı bir şekilde yürüttüklerini kaydeden Bakan Selçuk, "ILO'nun 2021 yılını 'Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Yılı' olarak ilan etmesi farkındalık oluşturması anlamında oldukça önemli. Biz de bakanlık olarak gerek yurt içi, gerekse de yurt dışındaki paydaşlarımızla sürekli iş birliği içerisindeyiz" dedi.

Özellikle kırsalda mevsimlik tarımda çalıştırılan çocuklar için Avrupa Birliği (AB) fonlarından oluşan çeşitli projeler hayata geçirdiklerini anımsatan Bakan Selçuk, Türkiye'de çocuk işçiliği ile mücadelede bugüne kadar yürütülen en kapsamlı girişim olan 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğin Önlenmesi Projesi'ni 2020 yılında başlattıklarını ifade etti. Selçuk, söz konusu projede 16 ilde 12 bin çocuğa ulaşacaklarını kaydetti. Proje çerçevesinde, mevsimlik tarımda çalıştırılan veya çalışma riski olan çocukların aile bireylerine de ulaşacaklarını belirten Bakan Selçuk, "Ailelerimizi yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için mesleki eğitim programlarına yönlendireceğiz. Ayrıca tarım aracılarına, işverenlere ve köy muhtarlarına da mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerinin verilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında illerde 568 personelin görev aldığı Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri oluşturduklarını kaydeden Selçuk, sokakta çalıştırılan ve dilencilik yaptırılan çocuklar için de illerde mobil ekipler oluşturduklarını ifade ederek, "1994 yılında yüzde 15,2 olan ekonomik faaliyette çalıştırılan çocuk oranını, hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde yüzde 4,4'e kadar indirdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı