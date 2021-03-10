Son dakika haber! Bakan Selçuk Batman'da okul servisi kazasında hayatını kaybeden öğrencilere rahmet diledi
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Son dakika haber! Bakan Selçuk Batman'da okul servisi kazasında hayatını kaybeden öğrencilere rahmet diledi

10.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:50
Son dakika haber! Bakan Selçuk Batman'da okul servisi kazasında hayatını kaybeden öğrencilere rahmet diledi

Son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Batman'dan gelen okul servisi kazası haberinin hüznüyle başladık güne. Hayatını kaybeden evlatlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum. Tedavi altındaki yavrularımızın sağlık durumlarını yakından takipteyiz. Şifa ile kavuşmak duasıyla."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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