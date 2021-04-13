İŞKUR'un Akademik Çalışma Programı başvurularında yarın son gün

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un Akademik Çalışma Programı başvurularında yarının son gün olduğunu belirterek, çalışma hayatı ve istihdam alanına akademik çalışmalarıyla katkıda bulunmak isteyen öğrencilerin başvurularını beklediklerini vurguladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un Akademik Çalışma Programı başvurularında yarının son gün olduğunu belirterek, çalışma hayatı ve istihdam alanına akademik çalışmalarıyla katkıda bulunmak isteyen öğrencilerin başvurularını beklediklerini vurguladı.

Selçuk, yazılı açıklamasında, İŞKUR'un Akademik Çalışma Programı kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerince hazırlanacak istihdam ve çalışma hayatı alanındaki akademik çalışmalara destek vereceklerini anımsattı.

Çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz. Yarın başvurular için son gün. Çalışma hayatı ve istihdam alanına akademik çalışmalarıyla katkıda bulunmak isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz. Başvuru için herhangi bir bölüm sınırlaması yok. Öğrencilerimiz başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden yarın saat 23.59'a kadar yapabilirler.

Akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2 bin 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin lira, doktora öğrencilerine ise 7 bin 500 lira destek sağlayacağız. Çalışmalarını sunmak isteyen öğrencilerimiz akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden programa ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi alabilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım