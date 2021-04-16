Son dakika haber! Bakan Selçuk: "Aile danışmanlığı hizmetimizden geçen yıl 35 bin kişi yararlandı"
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Son dakika haber! Bakan Selçuk: "Aile danışmanlığı hizmetimizden geçen yıl 35 bin kişi yararlandı"

Son dakika haber! Bakan Selçuk: 'Aile danışmanlığı hizmetimizden geçen yıl 35 bin kişi yararlandı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında aile danışmanlığı hizmetinden 35 bin kişinin yararlandığını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında aile danışmanlığı hizmetinden 35 bin kişinin yararlandığını belirtti.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmak, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla ülke genelinde danışmanlık, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Özellikle aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi, aile bütünlüğünün sağlanması ve aile değerlerinin sağlıklı bir biçimde gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2012 yılından bu yana 81 ildeki İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz olarak "aile danışmanlığı" hizmeti sunmaya devam ettiklerini kaydeden Selçuk, "81 ilde verdiğimiz aile danışmanlığı hizmetimizden 2020 yılında 35 bin vatandaşımız yararlanırken, bugüne kadar toplam 73 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduk" dedi.

Aile danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden de başvuru yapabileceklerini anımsatan Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden başvurdukları takdirde bulundukları ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden randevu sistemi ile aile danışmanlığı hizmeti alabiliyorlar. Bugüne kadar e-Devlet üzerinden yapılan 7 bin başvuruya danışmanlık hizmeti sunduk" diye konuştu.

Selçuk, salgın sürecinde de aile danışmanlığı hizmetini telefon ve online görüşmeler aracılığıyla sürdürdüklerini belirterek, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren bu hizmeti maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yeniden yüz yüze olarak yürüttüklerini ifade etti. Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli ile hane ziyaretleri de gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Selçuk, "3 bin 500 ASDEP görevlimiz bugüne kadar yaklaşık 3 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP görevlilerimiz aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde 169 bin talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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