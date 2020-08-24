Son dakika haber | Bakan Selçuk: 60 yaş üzerindeki öğretmenlerimiz için tüm kolaylığı sağlayacağız
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Son dakika haber | Bakan Selçuk: 60 yaş üzerindeki öğretmenlerimiz için tüm kolaylığı sağlayacağız

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimizin mevcut sağlık durumları konusunda detaylı bir rapor hazırladık, kronik hastalığı bulunan ya da 60 yaşın üzerinde olan öğretmenlerimizin hepsi ile ilgili bilgiye sahibiz.

Son dakika haber | Bakan Selçuk: 60 yaş üzerindeki öğretmenlerimiz için tüm kolaylığı sağlayacağız
24.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:25

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimizin mevcut sağlık durumları konusunda detaylı bir rapor hazırladık, kronik hastalığı bulunan ya da 60 yaşın üzerinde olan öğretmenlerimizin hepsi ile ilgili bilgiye sahibiz. Bu öğretmenlerimizin en az riskle mesleki faaliyetlerini yürütebilmeleri için imkanlarımızı seferber ederek tüm kolaylığı sağlayacağız" dedi.

Bakan Selçuk, '2020- 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı' kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden meslektaşlarına seslendi. Bakan Selçuk, dünyanın salgın nedeniyle zor zamanlardan geçtiğini belirtti. Selçuk, "Salgın günlerinde gösterdiğiniz fedakarlıklarla eğitim camiamızın ne denli özverili ve saygıdeğer olduğunu ekseriyetle gösterdiniz. Gece gündüz demeden öğrencilerinizle velilerinizle iletişimde kaldınız. Kiminiz evinde kendi imkanlarıyla bir sınıf oluşturdu, kiminiz ise öğrencisine ihtiyacı olan ders araçlarını kendi elleriyle ulaştırdı. An geldi kendi çocuklarınızın önüne öğrencilerinizin ihtiyaçlarını koydunuz. Meslek liselerimiz, Halk Eğitim Merkezleri'miz ve BİLSEM'ler toplumumuzun acil ihtiyacı olan maske, siperlik, dezenfektan gibi ürünleri üreterek sadece eğitim camiasına değil toplumun bütününe katkı sundu" dedi.

'60 YAŞIN ÜZERİNE TÜM KOLAYLIĞI SAĞLAYACAĞIZ'Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencilerin tekrar okullara dönebilmeleri için birçok kurum ve kuruluşla ortak çalışma yürüttüklerini, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile imzaladıkları 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü' kapsamında hazırlanan kılavuzun bunlardan biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bu kılavuzu tamamlar nitelikte öğrenci, veli, yönetici ve öğretmen rehberleri de hazırladık. Bu rehberlerin hepsini dikkatle okuyarak öğrencilerinizi ve velilerinizi yönlendirmenizi özellikle rica ediyorum. Sürecin sağlıklı yönetilebilmesi için öncelikle sizlerin farkındalığının yüksek olması gerekmektedir. Sizlerin sağlığı ise bizim için öncelikli öneme sahiptir. Bu nedenle öğretmenlerimizin mevcut sağlık durumları konusunda detaylı bir rapor hazırladık, kronik hastalığı bulunan ya da 60 yaşın üzerinde olan öğretmenlerimizin hepsi ile ilgili bilgiye sahibiz. Bu öğretmenlerimizin en az riskle mesleki faaliyetlerini yürütebilmeleri için imkanlarımızı seferber ederek tüm kolaylığı sağlayacağız. Buna ek olarak, sizlerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim verebilmeniz için öğretmenlerimizden öğrencilerimize, servis personelinden temizlik personeline okulla ilgili herkesin HES kodları marifetiyle takibi sağlanacak, herhangi bir risk durumunda Sağlık Bakanlığımızla birlikte çalıştığımız yazılım aracılığıyla okullarımıza bildirim yapılacaktır." 'OKULLARIMIZIN KAPILARINI BİRLİKTE AÇACAĞIZ'

Bakan Selçuk, sadece hijyen standartlarını sağlayarak okulları açmadıklarını kaydederek, "Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin faydalanabileceği EBA Destek Noktaları oluşturuyoruz. Bu sayede teknik donanıma ihtiyacı olan öğretmen ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Uzaktan eğitim imkanından yararlanamayan öğrenci ve öğretmen sayımızı en aza indirmek gayreti içerisindeyiz. 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında okullarda bulunacağınız süre zarfında özellikle geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim sürecinde hiç temas edemediğiniz, canlı derslere katılamayan öğrencilerinizle ve aileleriyle iletişim kurmaya çalışmanızı rica ediyorum. Bu öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal eksikliklerini tespit ederek onlar için gerekli en iyi çözümleri sizlerin sunacağından eminim. Yapacağınız bu çalışmalar, okullar açıldığında sizlerin iş yükünü de hafifletecektir. Uzaktan eğitim nedeniyle öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerinde tamamlayamadığımız ne varsa 21 Eylül'e kadar bunlar için gerekli plan ve programları hazırlayarak okullarımızın kapılarını birlikte açacağız" dedi. 

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Kaynak: DHA

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