Son dakika haber... Bakan Selçuk: 4 bin 600 öğrenci yurt dışında burslu eğitim görüyor
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Son dakika haber... Bakan Selçuk: 4 bin 600 öğrenci yurt dışında burslu eğitim görüyor

Son dakika haber... Bakan Selçuk: 4 bin 600 öğrenci yurt dışında burslu eğitim görüyor
Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR - Haberler | Politika

Son dakika haberler... MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 bin 600 öğrencinin yurt dışında burslu eğitim gördüğünü bildirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 bin 600 öğrencinin yurt dışında burslu eğitim gördüğünü bildirdi.

Bakan Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, "Yurt dışında öğrenim gören resmi burslu öğrenci sayısı kaçtır? 2019-2020 eğitim öğretim yıllarında yurt dışında resmi burs alan öğrenci sayısı kaçtır? Burs miktarı ne kadardır?" sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk, ilgili kanun kapsamında 4 bin 600 öğrencinin yurt dışında burslu eğitim gördüğünü belirterek, "Bursiyerlerden bin 556'sının yurt içi dil eğitim ve kabul belgesi temin etme süreçlerinde olup, 3 bin 44'ünün ise yurt dışı eğitimleri devam etmektedir. 1764 bursiyer doktora, 24 bursiyer ise post doktora, bin 110 bursiyer yüksek lisans, 146 bursiyer ise yurt dışı dil eğitimi almaktadır" bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce; ikili kültürel anlaşmalar ve kültürel değişim programları çerçevesinde, yabancı hükümetlerce Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti emrine 2018-2019 akademik yılı için 318, 2019-2020 akademik yılları için 351 kişilik lisans, yüksek lisans, doktora, araştırma ve dil bursları tahsis ettiğini aktardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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