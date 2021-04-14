Son dakika haber | Bakan Pekcan: "Yönetmelik sonrası kuyum niteliği taşımayan demo/imitasyon ürünler kuyum işletmelerinde bulundurulamayacak ve bu ürünlerin satışı...
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Son dakika haber | Bakan Pekcan: "Yönetmelik sonrası kuyum niteliği taşımayan demo/imitasyon ürünler kuyum işletmelerinde bulundurulamayacak ve bu ürünlerin satışı...

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Son dakika haber | Bakan Pekcan: 'Yönetmelik sonrası kuyum niteliği taşımayan demo/imitasyon ürünler kuyum işletmelerinde bulundurulamayacak ve bu ürünlerin satışı...

Son dakika haberleri... Bakan Pekcan: "Yönetmelik sonrası kuyum niteliği taşımayan demo/imitasyon ürünler kuyum işletmelerinde bulundurulamayacak ve bu ürünlerin satışı yapılamayacak.

Bakan Pekcan: "Yönetmelik sonrası kuyum niteliği taşımayan demo/imitasyon ürünler kuyum işletmelerinde bulundurulamayacak ve bu ürünlerin satışı yapılamayacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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