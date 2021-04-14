Son dakika haber... Bakan Pekcan: "Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak."
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Son dakika habere göre Bakan Pekcan: "Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak.
Bakan Pekcan: "Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır