Son dakika haber... Bakan Pekcan: "Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak."
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Son dakika haber... Bakan Pekcan: "Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak."

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Bakan Pekcan: 'Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak.'

Son dakika habere göre Bakan Pekcan: "Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak.

Bakan Pekcan: "Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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