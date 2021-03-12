Son dakika haber! Bakan Pekcan: "Ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getirilmiş olduk"
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Son dakika haber! Bakan Pekcan: "Ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getirilmiş olduk"

12.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:41
Son dakika haber! Bakan Pekcan:

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün yayınlanan Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunun yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün yayınlanan Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunun yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bakan Pekcan, "Kanun ile ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getirilmiş olduk" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler kanunun yürürlüğe girdiğini bildirdi. Pekcan, "2 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunumuz bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Kanun ile ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getirilmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, açıklamasında şunları kaydetti:

"İzlenebilirlik ile imalatçıdan satıcıya kadar tüm aktörlere bir ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etme zorunluluğu getirdik, uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak. Geri çağırmayı zorunlu hale getirdik. E-ticareti de piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına aldık ve ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı."

Pekcan ayrıca, kanun ile Türk malı imajını dış pazarlarda daha etkin kılmak üzere de bazı düzenlemeleri hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Güvensiz veya tağşişe konu ürünün ihracını yasakladık, aykırı davranan firmalara müeyyide getirdik. Yürürlüğe giren yeni kanunumuzun hayırlı olmasını diliyorum" aktarımında bulundu. - ANKARA

Son dakika haber! Bakan Pekcan: 'Ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getirilmiş olduk'
Son dakika haber! Bakan Pekcan: 'Ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getirilmiş olduk'
Son dakika haber! Bakan Pekcan: 'Ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getirilmiş olduk'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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