Son dakika haber | Bakan Pekcan: "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz."
02.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:52
Son dakika haberler... Bakan Pekcan: "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz.
Bakan Pekcan: "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır