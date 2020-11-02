Son dakika haber | Bakan Pekcan: "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz."
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Son dakika haber | Bakan Pekcan: "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz."

02.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:52
Son dakika haber | Bakan Pekcan:

Son dakika haberler... Bakan Pekcan: "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz.

Bakan Pekcan: "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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