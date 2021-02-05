Son dakika haber! Bakan Pekcan: "Salgının ekonomiye etkisini hafifletmek için ihracatçılara sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırdık."

Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Salgının ekonomiye etkisini hafifletmek için ihracatçılara sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırdık.