Son dakika haber! Bakan Pekcan: "Salgının ekonomiye etkisini hafifletmek için ihracatçılara sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırdık."
05.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:28
Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Salgının ekonomiye etkisini hafifletmek için ihracatçılara sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırdık.
Bakan Pekcan: "Salgının ekonomiye etkisini hafifletmek için ihracatçılara sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırdık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır