Son dakika haber! Bakan Pekcan: "Salgının ekonomiye etkisini hafifletmek için ihracatçılara sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırdık."
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Son dakika haber! Bakan Pekcan: "Salgının ekonomiye etkisini hafifletmek için ihracatçılara sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırdık."

05.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:28
Son dakika haber! Bakan Pekcan:

Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Salgının ekonomiye etkisini hafifletmek için ihracatçılara sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırdık.

Bakan Pekcan: "Salgının ekonomiye etkisini hafifletmek için ihracatçılara sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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