Son dakika haber... Bakan Pekcan: "Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı"

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Pekcan: "Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı" -"Mart'ta ithalat yüzde 25,8 artışla 23,68 milyar dolar oldu.