Son dakika haber... Bakan Pekcan: "Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı"
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Son dakika haber... Bakan Pekcan: "Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Pekcan: "Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı" -"Mart'ta ithalat yüzde 25,8 artışla 23,68 milyar dolar oldu.

Bakan Pekcan: "Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı"

-"Mart'ta ithalat yüzde 25,8 artışla 23,68 milyar dolar oldu. Mart'ta ticaret açığı 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Son dakika haber... Bakan Pekcan: 'Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı'
Son dakika haber... Bakan Pekcan: 'Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı'
Son dakika haber... Bakan Pekcan: 'Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı'
Son dakika haber... Bakan Pekcan: 'Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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