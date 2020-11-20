Annesini kaybeden Bakan Pekcan'a taziye mesajları
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Annesini kaybeden Bakan Pekcan'a taziye mesajları

20.11.2020 02:55 | Son Güncelleme: 20.11.2020 04:25
Annesini kaybeden Bakan Pekcan'a taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, annesini kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a taziye dileklerini iletti.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendinin annesinin vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" diyerek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yatığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendinin, vefat eden kıymetli annesine Allah'tan rahmet, değerli Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Annesini kaybeden Bakan Pekcan'a taziye mesajları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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