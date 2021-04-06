"2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstermiştir"

2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 Milyar TL'den 226 Milyar 200 Milyon TL'ye yükselmiştir.

2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 Milyar TL'den 226 Milyar 200 Milyon TL'ye yükselmiştir.

Haziran-Aralık 2020 dönemi için, yani 6 aylık bir dönem için; ülkemiz genel ihracat rakamı 108 milyar 71 milyon dolarken aynı dönemde e-ihracat rakamımız 1 milyar 421 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

(E-ticaret 2020 verileri) "E-ticaret harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki (GSYH) oranı bir önceki yıla göre yüzde 51,8'lik önemli bir artışla yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı