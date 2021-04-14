Son dakika haber: Bakan Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın...
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Son dakika haber: Bakan Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Bakan Pekcan: 'Düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın...

Bir son dakika haberine göre Bakan Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.

Bakan Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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